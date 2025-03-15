سعر الدولار اليوم السبت 15-3-2025 في البنوك.. بكام؟

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الاستقرار التام في مستهل تعاملات اليوم السبت 15 مارس 2025، محققًا في البنك الأهلي المصري 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 15 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.64 جنيهًا للشراء و50.74 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 50.64 جنيهًا للشراء و50.74 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) إلى 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.60 جنيهًا للشراء و50.6516 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) إلى 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد إلى 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 50.584 جنيهًا للشراء و50.7191 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي إلى 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.