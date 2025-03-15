سعر اليورو اليوم السبت 15-3-2025 في البنوك.. قبل عودة البنوك

سعر اليورو اليوم.. شهد سعر اليورو مقابل الجنيه حالة من الاستقرار التام في مستهل تعاملات اليوم السبت 15 مارس 2025، محققًا في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.995 جنيهًا للشراء و55.2914 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 15 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 54.9798 جنيهًا للشراء و55.1317 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 55.0579 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 55.04 جنيهًا للشراء و55.29 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.995 جنيهًا للشراء و55.2914 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 54.9625 جنيهًا للشراء و55.2587 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 54.9516 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 54.9516 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

وصل سعر اليورو اليوم في بنك SAIB إلى 54.95 جنيهًا للشراء و55.25 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 54.9415 جنيهًا للشراء و55.2579 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول 54.9407 جنيهًا للشراء و55.2369 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 54.7846 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 54.7821 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر إلى 54.7694 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 54.7644 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 54.6768 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 54.6226 جنيهًا للشراء و55.1953 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) 53.6724 جنيهًا للشراء و54.3921 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 52.6264 جنيهًا للشراء و52.9077 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي 52.616 جنيهًا للشراء و52.8972 جنيهًا للبيع.

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