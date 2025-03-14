أعرف سعر اليورو اليوم الجمعة 14-3-2025 في 20 بنكًا

سعر اليورو اليوم.. شهد سعر اليورو مقابل الجنيه حالة من الاستقرار التام في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14 مارس 2025، محققًا في البنك الأهلي المصري إلى 54.7846 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 54.9798 جنيهًا للشراء و55.1317 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 55.0579 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 55.04 جنيهًا للشراء و55.29 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.995 جنيهًا للشراء و55.2914 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 54.9708 جنيهًا للشراء و55.2696 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 54.9625 جنيهًا للشراء و55.2587 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 54.9516 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) إلى 54.9516 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

سجل سعر اليورو اليوم في بنك SAIB 54.95 جنيهًا للشراء و55.25 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 54.9415 جنيهًا للشراء و55.2579 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 54.9407 جنيهًا للشراء و55.2369 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 54.935 جنيهًا للشراء و55.3023 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر 54.8808 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 54.7846 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 54.6768 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي 54.6751 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وصل سعر اليورو اليوم في بنك CIB إلى 53.6724 جنيهًا للشراء و54.3921 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 52.6264 جنيهًا للشراء و52.9077 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي 52.616 جنيهًا للشراء و52.8972 جنيهًا للبيع.

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