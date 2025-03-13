عاجل| تراجع سعر الدولار اليوم الخميس بمنتصف تعاملات البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهدت العملة الخضراء تراجعًا ملحوظًا اليوم الخميس الموافق 13-3-2025، خلال منتصف تعاملات البنوك المصرية، وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية وتأثيرات متغيرة على حركة العرض والطلب.

وسجل سعر الدولار اليوم انخفاضًا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في تدفقات النقد الأجنبي واستقرار السوق المصرفي.

سعر الدولار اليوم

ويرجع المحللون هبوط سعر الدولار اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة المعروض من الدولار، وتزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما ساهمت السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري في تحقيق توازن بين العرض والطلب، مما أدى إلى تخفيف الضغوط على العملة المحلية.

ويتابع المستثمرون والمستوردون تطورات سعر الدولار اليوم باهتمام، نظرًا لتأثيره المباشر على حركة التجارة وأسعار السلع المستوردة، حيث يؤثر أي تغير في سعر الصرف على تكلفة الاستيراد وبالتالي على مستويات التضخم.

ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، والتطورات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة العملات.

الموجز يرصد لكم عبر النقاط التالية آخر التطورات التي وصل لها سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 13-3-2025 بعد تراجعه بمنتصف تعاملات البنوك والمصارف الرسمية، والذي جاء على النحو التالي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

تراجع سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.61 جنيه للشراء، ونحو 50.71 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.60 جنيه للشراء، ونحو 50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

ونزل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.60 جنيه للشراء، ونحو 50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

وانخفض سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.60 جنيه للشراء، ونحو 50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.61 جنيه للشراء، ونحو 50.71 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك QNB الأهلي

بينما استقر سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.60 جنيه للشراء، ونحو 50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بينما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.65 جنيه للشراء، ونحو 50.75 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وهبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.60 جنيه للشراء، ونحو 50.70 جنيه للبيع

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