عاجل.. انخفاض سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 13-3-2025 في الصاغة.. وصل كام؟
سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم الخميس 13 مارس 2025, ليسجل جرام الذهب عيار 21 , الأكثر تداولًا, نحو 4,150 جنيهًا للبيع و4,125 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 5 جنيهات.
سعر الذهب والسبائك اليوم
تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 13 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.
سعر الذهب عيار 24 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,742.75 جنيهًا للبيع و4,714.25 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 5.75 جنيهات.
سعر الذهب عيار 22 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,347.5 جنيهًا للبيع و4,321.5 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4,150 جنيهًا للبيع و4,125 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 5 جنيهات.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3,557.25 جنيهًا للبيع و3,535.75 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا قدره 4.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 14 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 2,766.75 جنيهًا للبيع و2,750 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 12 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 12 حوالي 2,371.5 جنيهًا للبيع و2,357.25 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 2.75 جنيهات.
سعر الذهب عيار 9 اليوم
انخفض سعر الذهب عيار 9 إلى 1,778.5 جنيهًا للبيع و1,767.75 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا قدره 2.25 جنيهات.
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 33,200 جنيهًا للبيع و33,000 جنيهًا للشراء، متراجعًا بمقدار 40 جنيهًا.
سعر أوقية الذهب اليوم
تراجع سعر أوقية الذهب إلى 2,935.26 دولارًا للبيع و2,934.97 دولارًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0.5 دولار.
أسعار السبائك الذهبية اليوم
- سعر سبيكة ذهب 1 جرام: 4,900 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام: 12,150 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 5 جرام: 24,140 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 10 جرام: 48,270 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب نصف أونصة: 75,045 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 20 جرام: 96,500 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب أونصة: 149,995 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 50 جرام: 241,050 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 100 جرام: 482,000 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 250 جرام: 1,200,625 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 500 جرام: 2,400,500 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,799,000 جنيهًا
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