أسعار الذهب اليوم الخميس 13 مارس 2025 .. عيار 21 يسجل رقم مفاجئ
سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 13 مارس 2025 تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، حيث ينشر “الموجز”، سعر الذهب والسبائك في مستهل تعاملات اليوم الخميس 13 مارس 2025، وفقًا لمنصة “آي صاغة”.
أسعار الذهب اليوم الخميس
- عيار 24: سجل نحو 4,714.25 جنيهًا للبيع و4,691.5 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5.75 جنيهات.
- عيار 22: سجل نحو 4,347.5 جنيهًا للبيع و4,321.5 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5.25 جنيهات.
- عيار 21: سجل نحو 4,150 جنيهًا للبيع و4,125 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 5 جنيهات.
- عيار 18: سجل نحو 3,557.25 جنيهًا للبيع و3,535.75 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4.25 جنيهات.
- عيار 14: سجل نحو 2,766.75 جنيهًا للبيع و2,750 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 3.25 جنيهات.
- عيار 12: سجل نحو 2,371.5 جنيهًا للبيع و2,357.25 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 2.75 جنيهات.
- عيار 9: سجل نحو 1,778.5 جنيهًا للبيع و1,767.75 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 2.25 جنيهات.
أسعار الجنيه الذهب
- جنيه ذهب: سجل نحو 33,200 جنيهًا للبيع و33,000 جنيهًا للشراء، بتراجع بلغ 40 جنيهًا.
أسعار السبائك
- سبيكة ذهب عيار 24 (وزن 100 جرام) من BTC سجلت 25,735 جنيهًا.
- سبيكة ذهب عيار 24 (وزن 50 جرامًا) من BTC سجلت 5,270 جنيهًا.
أسعار الفضة
- سبيكة فضة عيار 999 من G M سجلت 365 جنيهًا.
أسعار سبائك الذهب اليوم
- سعر سبيكة ذهب 1 جرام: 4,870 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام: 12,080 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 5 جرام: 23,995 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 10 جرام: 47,980 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب نصف أونصة: 74,590 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 20 جرام: 95,920 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب أونصة: 149,095 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 50 جرام: 239,600 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 100 جرام: 479,100 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 250 جرام: 1,193,375 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 500 جرام: 2,386,000 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,770,000 جنيهًا
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