استقرار أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية..

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم حالة من الاستقرار في تعاملات البيع والشراء، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجله المعدن الأصفر خلال اليومين الماضيين، حيث ارتفع سعر عيار 21 بمقدار 70 جنيهًا. ومع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة، يترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الذهب تطورات الأسعار، خاصةً مع اقتراب نهاية الشهر الحالي.

ويرصد الموجز في السطور التالية أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 في مصر

وفقًا لبيانات شعبة الذهب، سجلت أسعار الذهب بدون المصنعية في السوق المحلية المستويات التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24: 4708 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21: 4120 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 3531 جنيهًا.



أسعار الذهب بالمصنعية اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر، حيث يتم إضافة ما بين 80 إلى 150 جنيهًا كقيمة للمصنعية، وبناءً على ذلك، جاءت الأسعار التقريبية للذهب بالمصنعية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بالمصنعية: 4808 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية: 4220 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بالمصنعية: 3631 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد سجل 32,960 جنيهًا، ويختلف السعر من محل إلى آخر حسب قيمة المصنعية المضافة.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في بورصة المعادن ليسجل سعر الأونصة 2912 دولارًا. ويعود هذا التراجع إلى تحركات الأسواق المالية وتقلبات سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

توقعات أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة القادمة

يتوقع المحللون استمرار تقلبات أسعار الذهب عالميًا خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع:

ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

زيادة الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر بسبب المخاوف الاقتصادية العالمية.

التوترات الجيوسياسية، مثل الأزمة الأوكرانية والتغيرات في السياسات التجارية الأميركية، والتي تؤثر بشكل مباشر على توجهات المستثمرين نحو الذهب.



نصائح عند شراء الذهب في مصر

مع التغيرات المستمرة في الأسعار، ينصح خبراء الذهب بمتابعة التحديثات اليومية قبل الشراء، والاعتماد على مصادر موثوقة لمعرفة السعر الحقيقي بدون مصنعية، خاصةً أن بعض التجار يفرضون رسومًا إضافية على المصنعية قد تؤدي إلى ارتفاع السعر الفعلي عند الشراء.

يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار، خاصةً في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، وهو ما يجعل متابعة أسعاره أمرًا ضروريًا للراغبين في الاستثمار أو الشراء للاستخدام الشخصي.

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