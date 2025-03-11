تحديث سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل رقم مفاجئ

شهدت سعر الذهب الآن في مصر حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم، مع تسجيل ارتفاع طفيف في بعض الأعيرة مقارنة بالأيام السابقة، وأوضحت الأسعار الصادر عن منصة "جولد بيليون"، والذي ننقله لكم عبر الموجز، أن الأسعار شهدت تغيرًا طفيفًا في ظل تأثر السوق المحلي بالتطورات العالمية في أسعار المعدن الأصفر.

تفاصيل سعر الذهب الآن في مصر

عيار 24: سجل سعر الشراء 4714 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 4691 جنيهًا.

عيار 22: بلغ سعر الشراء 4321 جنيهًا، وسعر البيع 4300 جنيهًا.

عيار 21: استقر سعر الشراء عند 4125 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيع 4105 جنيهًا.

عيار 18: وصل سعر الشراء إلى 3536 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 3519 جنيهًا.

عيار 14: بلغ سعر الشراء 2750 جنيهًا، وسعر البيع 2736 جنيهًا.

أسعار العملات والمعادن الأخرى

سعر الدولار: سجل سعر الشراء 50.66 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 50.56 جنيهًا.

سعر الأونصة العالمية: بلغ سعر الشراء 2919 دولارًا، بينما سجل سعر البيع 2918.5 دولارًا.

الجنيه الذهب: سجل سعر الشراء 33,000 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 32,980 جنيهًا.

أسباب التغير في أسعار الذهب الآن في مصر

تشهد سعر الذهب الآن في مصر تغيرات مستمرة نتيجة عوامل متعددة، أبرزها حركة الدولار في الأسواق العالمية، إلى جانب الطلب المحلي على الذهب سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

وأشار خبراء إلى أن المستثمرين يتابعون عن كثب تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث تؤثر قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة بشكل مباشر على أسعار الذهب عالميًا، ما ينعكس على السوق المصري.

أسعار سبائك الذهب اليوم بختام التعاملات

أونصة ذهب (31.10 جرام): 148,524.71 جنيه

سبيكة ذهب 1 كيلو: 4,751,714.29 جنيه

سبيكة ذهب 500 جرام: 2,376,857.14 جنيه

سبيكة ذهب 250 جرام: 1,188,428.57 جنيه

سبيكة ذهب 100 جرام: 478,371.43 جنيه

سبيكة ذهب 50 جرام: 239,285.71 جنيه

سبيكة ذهب 25 جرام: 119,405.36 جنيه

سبيكة ذهب 20 جرام: 95,524.29 جنيه

سبيكة ذهب 15.55 جرام: 74,270.13 جنيه

سبيكة ذهب 10 جرام: 47,772.14 جنيه

سبيكة ذهب 5 جرام: 23,888.57 جنيه

سبيكة ذهب 2.5 جرام: 11,996.79 جنيه

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,844.71 جنيه

سبيكة ذهب 0.5 جرام: 2,488.86 جنيه

سبيكة ذهب 0.25 جرام: 1,314.43 جنيه

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