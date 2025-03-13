تراجع سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13-3-2025 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه حالة من التراجع الطفيف في مستهل تعاملات اليوم الخميس 13 مارس 2025، تزامنًا مع عمرة شهر رمضان المبارك.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.5018 جنيهًا للشراء و13.5292 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.4971 جنيهًا للشراء و13.5342 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي 13.4965 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.4883 جنيهًا للشراء و13.5161 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 13.4856 جنيهًا للشراء و13.5319 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.4779 جنيهًا للشراء و13.5045 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB 13.4735 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.4699 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.4492 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.4492 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.4427 جنيهًا للشراء و13.5311 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.44 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول 13.4241 جنيهًا للشراء و13.5186 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.42 جنيهًا للشراء و13.4949 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني 13.4116 جنيهًا للشراء و13.5427 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 13.404 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.29 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.1169 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 13.0525 جنيهًا للشراء و13.5253 جنيهًا للبيع.

اقرأ أيضًا: