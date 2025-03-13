عاجل| ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس 13-3-2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس 13 مارس 2025, والذي شهد حالة من الارتفاع في آخر أيام عمل الأسبوع.

سعر الدولار اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الدولار اليوم الخميس 13 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 50.65 جنيهًا للشراء و50.75 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.65 جنيهًا للشراء و50.75 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.65 جنيهًا للشراء و50.6878 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.64 جنيهًا للشراء و50.74 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك CIB 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 50.6196 جنيهًا للشراء و50.7559 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

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