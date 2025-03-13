ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 13 مارس 2025

شهد سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 13 مارس 2025، مسجلًا 50.9 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع في السوق السوداء، بانخفاض قدره 0.01 جنيه مقارنة بسعر أمس الذي بلغ 50.91 جنيه، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

أفضل أسعار الدولار في البنوك

أفضل سعر للشراء: البنك العقاري المصري العربي بسعر 50.6 جنيه.

أفضل سعر للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 50.65 جنيه.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري: 50.756 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.75 جنيه للشراء – 50.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

HSBC: 50.75 جنيه للشراء – 50.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري (QNB): 50.7 جنيه للشراء – 50.6 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 50.75 جنيه للشراء – 50.65 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية (SAIB): 50.73 جنيه للشراء – 50.63 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 50.6 جنيه للشراء – 50.5 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 50.75 جنيه للشراء – 50.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.75 جنيه للشراء – 50.65 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 50.75 جنيه للشراء – 50.65 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني: 50.75 جنيه للشراء – 50.65 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 50.75 جنيه للشراء – 50.65 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

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