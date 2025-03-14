أسعار العملات اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. عطلة البنوك

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة، 14 مارس 2025، وذلك بالتزامن مع عطلة البنوك الأسبوعية، حيث سجلت العملات الرئيسية مستويات متقاربة مقارنة بالأيام الماضية في البنك الأهلي المصري، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

أسعار العملات اليوم الجمعة.. عطلة البنوك

استقر سعر الدولار الأمريكي عند 50.7 جنيهًا للشراء و50.6 جنيهًا للبيع، مع تسجيل هامش بسيط بين سعري البيع والشراء، ما يعكس حالة من الثبات في التعاملات المصرفية.

أما بالنسبة للعملات الخليجية، فقد سجل الريال السعودي سعر 13.519 جنيهًا للشراء و13.444 جنيهًا للبيع. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.805 جنيهًا للشراء و13.763 جنيهًا للبيع.

وسجل الريال العماني سعر 131.688 جنيهًا للشراء و130.127 جنيهًا للبيع، بينما استقر الريال القطري عند 13.91 جنيهًا للشراء و12.843 جنيهًا للبيع.

العملات الأوروبية

حافظ اليورو الأوروبي على استقراره مسجلًا 55.248 جنيهًا للشراء و54.785 جنيهًا للبيع. أما الجنيه الإسترليني فقد سجل سعر 65.773 جنيهًا للشراء و65.416 جنيهًا للبيع.

وفيما يخص الفرنك السويسري، فقد بلغ سعره 57.588 جنيهًا للشراء و57.24 جنيهًا للبيع، بينما سجل الين الياباني سعرًا قدره 0.344 جنيهًا للشراء و0.341 جنيهًا للبيع.

العملات الأخرى

استقر الدينار الكويتي عند 164.594 جنيهًا للشراء و163.49 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الأردني 71.489 جنيهًا للشراء و70.844 جنيهًا للبيع.

وسجل الدينار البحريني سعر 134.493 جنيهًا للشراء و132.833 جنيهًا للبيع. وفيما يخص الدولار الأسترالي، فقد استقر عند 32.108 جنيهًا للشراء و31.736 جنيهًا للبيع.

توقعات السوق

يأتي هذا الاستقرار في أسعار العملات انعكاسًا لحالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، مع ترقب المتعاملين للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على تحركات أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

وينصح الخبراء المتعاملين في السوق بمراقبة التطورات الاقتصادية العالمية عن كثب، خاصةً فيما يتعلق بقرارات الفيدرالي الأمريكي والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، لما لها من تأثير مباشر على أسعار العملات.

عاجل| تراجع أسعار العملات اليوم الخميس بختام تعاملات البنوك

أسعار العملات اليوم الخميس 13-3-2025 في البنك المركزي