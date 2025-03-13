عاجل| تراجع أسعار العملات اليوم الخميس بختام تعاملات البنوك

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعًا ملحوظًا اليوم الخميس الموافق 13 مارس 2025، في ختام تعاملات البنوك المصرية، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية.

وسجلت أسعار العملات اليوم الرئيسية، مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، انخفاضًا أمام الجنيه المصري، وسط تحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي واستقرار ميزان المدفوعات.

أسعار العملات اليوم

ويرجع الخبراء تراجع أسعار العملات اليوم إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية، مدفوعًا بتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن استقرار أداء القطاع المصرفي.

كما لعبت السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري دورًا في تحقيق توازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، مما ساهم في دعم قوة الجنيه.

ويتابع المستثمرون والتجار تطورات أسعار العملات اليوم يوميًا، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة الاستيراد والتصدير، وأسعار السلع في الأسواق المحلية.

ويعزز تراجع أسعار العملات اليوم من توقعات بانخفاض تكاليف بعض المنتجات المستوردة، مما قد ينعكس إيجابيًا على معدلات التضخم.

الموجز يرصد لكم عبر النقاط التالية آخر التطورات التي وصلت لها أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 13-3-2025، التي تراجعت بختام تعاملات البنوك والمصارف الرسمية والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي اليوم شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.58 جنيه، وسعر البيع 50.72 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وهبط سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي، إذ سجل الشراء 54.98 جنيه، والبيع عند 55.13 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وانخفض مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.49 جنيه، والبيع عند 13.52 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ونزل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.77 جنيه، والبيع عند 13.81 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وهبط سعر الدينار الكويتي اليوم، إذ سجل الشراء عند 164.10 جنيه، فيما جاء البيع 164.64 جنيه.

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