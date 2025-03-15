سعر الدولار اليوم السبت 15 مارس 2025 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم السبت 15 مارس 2025 استقرارًا في غالبية البنوك المصرية، وينقل الموجز آخر تطورات وصل لها سعر الدولار اليوم السبت 15 مارس 2025 في البنوك المختلفة، لتزويدكم بمعلومات دقيقة تساعدكم على اتخاذ قراراتكم المالية بثقة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الدولار نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: سجل سعر الدولار نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الدولار نحو 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار نحو 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: سجل سعر الدولار نحو 50.5 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الدولار نحو 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري (QNB): سجل سعر الدولار نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار نحو 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

بنك البركة: سجل سعر الدولار نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: سجل سعر الدولار نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدولار نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): سجل سعر الدولار نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية (SAIB): سجل سعر الدولار نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدولار نحو 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار نحو 50.6 جنيه للشراء و50.652 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني: سجل سعر الدولار نحو 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار نحو 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: سجل سعر الدولار نحو 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

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