سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 14 مارس 2024 .. جميع البنوك

شهدت أسعار الدولار اليوم الجمعة 14 مارس 2024 استقرارًا نسبيًا مع اختلاف طفيف في أسعار البيع والشراء بين البنوك المختلفة.

أسعار الدولار اليوم الجمعة

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية عبر الموجز.

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.756 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.72 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجل بنك مصر سعر 50.72 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: جاء سعر الدولار في بنك القاهرة عند 50.72 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.75 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 50.72 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 50.75 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل بنك الإسكندرية سعر 50.72 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري (QNB): بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري نحو 50.7 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.72 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بنك البركة: بلغ سعر الدولار في بنك البركة 50.72 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: سجل البنك المصري الخليجي سعر 50.75 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 50.72 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): سجل بنك الكويت الوطني سعر 50.72 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.72 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية (SAIB): سجل بنك الشركة المصرفية سعر 50.73 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: سجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للشراء بقيمة 50.6 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 50.75 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: سجل بنك قناة السويس سعر 50.75 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.75 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني: سجل البنك الأهلي اليوناني سعر 50.75 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.75 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: سجل بنك التعمير والإسكان سعر 50.72 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13-3-2025 في البنوك

عاجل.. انخفاض سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 13-3-2025 في الصاغة.. وصل كام؟