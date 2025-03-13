ترامب يرحب بموافقة روسيا على مقترح إحلال الهدنة لمدة 30 يوم بأوكرانيا

رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الخميس، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أدلى بتصريح "واعد للغاية" بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا، لكنه لم يكن "كاملا" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

ترامب : نعمل مع روسيا بشكل جاد لإتمام السلام في أوكرانيا

وأوضح ترامب خلال لقاء مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعمل بشكل جاد في روسيا لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار.



كما أكد الرئيس الأمريكي استعداده للحديث مع نظيره الروسي.

وتابع: "نأمل أن تفعل روسيا الشيء الصحيح وتوافق على وقف إطلاق النار".

وكان ترامب قد أعلن ، الأربعاء، أن "الأمر الآن متروك لروسيا"، بعد أن وافقت أوكرانيا على وقف إطلاق النار خلال محادثات على مدى أكثر من 8 ساعات مع مسؤولين أمريكيين في السعودية الثلاثاء.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نأمل في أن نتمكن من الحصول على وقف لإطلاق النار من روسيا".

وأوضح: "لقد تلقيت بعض الرسائل الإيجابية، لكن الرسالة الإيجابية لا تعني شيئا. فالوضع خطير للغاية".

وفي وقت لاحق، أعلن البيت الأبيض أن الموفد الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى موسكو هذا الأسبوع.

بوتين : مقترح الهدنة جيد لكن هناك خلافات دقيقة حوله

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن الخميس، عن تأييده لوقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكداً أن مقترح الهدنة جيد لكن "هناك خلافات دقيقة" .

وأوضح بوتين، خلال مؤتمر صحفي، ان "وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيكون جيداً لأوكرانيا في الظروف الراهنة وبسبب وضعها على الأرض".



وأضاف: "من مصلحة أوكرانيا طلب هدنة مدتها 30 يوما، ونحن على هذا الطرح ولكن ماذا سنفعل بما يحدث في كورسك".



وتابع: "أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يجب أن يقود إلى سلام دائم.. وقد أتحدث مع الرئيس الأمريكي ترامب بشأن المقترح".



وشدد على أن "تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة جذور النزاع".

وبيّن أن هناك إتفاق على وقف القتال في أوكرانيا لكن بما يؤدي إلى سلام دائم".

وأبرز: "مسألة مراقبة وقف إطلاق النار خلال الهدنة بحاجة إلى دراسة معمقة".

أوكرانيا رحبت بالمقترح منذ اللحظة الأولى

هذا وكانت كُل من الولايات المتحدة و أوكرانيا قد أعلنتا الثلاثاء، في بيان مشترك، أن كييف قد وافقت على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، و إتخاذ خطوات نحو السلام الدائم ووقف إطلاق النار .

كما أكد الجانبان على أن واشنطن وكييف قد إتفقتا على الإنتهاء من التوصل إلى إتفاق شامل في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية لأوكرانيا وهي الصفقة التي توقفت بعد الأزمة التي شهدها البيت الأبيض بين الزعيمين .

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