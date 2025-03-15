عاجل.. تراجع سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 15-3-2025

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم السبت 15 مارس 2025, ليسجل جرام الذهب عيار 21 , الأكثر تداولًا, نحو 4,205 جنيهًا للبيع و4,185 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 15 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,805.75 جنيهًا للبيع و4,782.75 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,405.25 جنيهًا للبيع و4,384.25 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 5.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 21 عند 4,205 جنيهًا للبيع و4,185 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3,604.25 جنيهًا للبيع و3,587.25 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2,803.25 جنيهًا للبيع و2,790 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 2,402.75 جنيهًا للبيع و2,391.5 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 2.75 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 9 عند 1,802.25 جنيهًا للبيع و1,793.5 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 2.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 33,640 جنيهًا للبيع و33,480 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2,985.11 دولارًا للبيع و2,984.73 دولارًا للشراء، منخفضًا بقيمة 1.25 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر