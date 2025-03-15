أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15 مارس 2025 للبيع والشراء
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت 15 مارس 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تباين طفيف في أسعار البيع والشراء بمختلف الأعيرة وجاءت الأسعار وفقًا للتحديثات الأخيرة على النحو التالي، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.
أسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24: سجل سعر الشراء 4800 جنيه وسعر البيع 4777 جنيه.
- عيار 22: سجل سعر الشراء 4400 جنيه وسعر البيع 4379 جنيه.
- عيار 21 (الأكثر تداولًا): سجل سعر الشراء 4200 جنيه وسعر البيع 4180 جنيه.
- عيار 18: سجل سعر الشراء 3600 جنيه وسعر البيع 3583 جنيه.
- عيار 14: سجل سعر الشراء 2800 جنيه وسعر البيع 2786 جنيه.
أسعار المنتجات الذهبية الأخرى
- الجنيه الذهب: سجل سعر الشراء 33,600 جنيه وسعر البيع 33,580 جنيه.
- أونصة الذهب: سجل سعر الشراء 2982 دولارًا وسعر البيع 2981.5 دولارًا.
سعر الدولار في مصر اليوم
- سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.
تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم السبت 15 مارس 2025
شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية اليوم السبت 15 مارس 2025 انخفاضًا طفيفًا، ويأتي هذا التراجع المحدود وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين في أسواق الذهب لحركة الأسعار في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار سبائك الذهب الصغيرة:
- سبيكة 0.25 جرام: 1,399 جنيهًا
- سبيكة 0.5 جرام: 2,589 جنيهًا
- سبيكة 1 جرام: 4,926 جنيهًا
- سبيكة 2.5 جرام: 12,135 جنيهًا
- سبيكة 5 جرام: 24,119 جنيهًا
أسعار سبائك الذهب المتوسطة:
- سبيكة 10 جرام: 48,228 جنيهًا
- سبيكة 20 جرام: 96,418 جنيهًا
- سبيكة 50 جرام: 240,850 جنيهًا
أسعار سبائك الذهب الكبيرة:
- سبيكة 100 جرام: 481,605 جنيهًا
- سبيكة 250 جرام: 1,196,975 جنيهًا
- سبيكة 1 كيلو جرام: 4,783,300 جنيهًا
اقرأ أيضاً:
أسعار البنزين..لجنة التسعير التلقائي للبترول تستعد لأول اجتماع لها في أبريل 2025
رفع أسعار البنزين.. موعد أول اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
- الذهب
- أسعار الذهب اليوم
- أسعار الذهب
- اسعار الذهب الآن
- اسعار الذهب اليوم في مصر
- اسعار الذهب النهارده
- كم اسعار الذهب النهارده
- سعر الذهب اليوم
- اسعار الذهب كم النهارده
- توقعات اسعار الذهب 2024
- اسعار الذهب غدا
- كم سعر الذهب النهارده
- سعر جرام الذهب عيار 21
- سعر الذهب النهاردة
- اسعار الذهب بكره
- سعر الذهب كم النهارده
- توقعات سعر الذهب 2024
- كم سعر الذهب
- سعر الذهب
- سعر الذهب غدا
- سعر الذهب بيع وشراء
- سعر جرام الذهب عيار 18
- الموجز
- موقع الموجز
- جريدة الموجز