أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15 مارس 2025 للبيع والشراء

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت 15 مارس 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تباين طفيف في أسعار البيع والشراء بمختلف الأعيرة وجاءت الأسعار وفقًا للتحديثات الأخيرة على النحو التالي، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: سجل سعر الشراء 4800 جنيه وسعر البيع 4777 جنيه.

عيار 22: سجل سعر الشراء 4400 جنيه وسعر البيع 4379 جنيه.

عيار 21 (الأكثر تداولًا): سجل سعر الشراء 4200 جنيه وسعر البيع 4180 جنيه.

عيار 18: سجل سعر الشراء 3600 جنيه وسعر البيع 3583 جنيه.

عيار 14: سجل سعر الشراء 2800 جنيه وسعر البيع 2786 جنيه.

أسعار المنتجات الذهبية الأخرى

الجنيه الذهب: سجل سعر الشراء 33,600 جنيه وسعر البيع 33,580 جنيه.

أونصة الذهب: سجل سعر الشراء 2982 دولارًا وسعر البيع 2981.5 دولارًا.

سعر الدولار في مصر اليوم

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع.

تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم السبت 15 مارس 2025

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية اليوم السبت 15 مارس 2025 انخفاضًا طفيفًا، ويأتي هذا التراجع المحدود وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين في أسواق الذهب لحركة الأسعار في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار سبائك الذهب الصغيرة:

سبيكة 0.25 جرام: 1,399 جنيهًا

سبيكة 0.5 جرام: 2,589 جنيهًا

سبيكة 1 جرام: 4,926 جنيهًا

سبيكة 2.5 جرام: 12,135 جنيهًا

سبيكة 5 جرام: 24,119 جنيهًا

أسعار سبائك الذهب المتوسطة:

سبيكة 10 جرام: 48,228 جنيهًا

سبيكة 20 جرام: 96,418 جنيهًا

سبيكة 50 جرام: 240,850 جنيهًا

أسعار سبائك الذهب الكبيرة:

سبيكة 100 جرام: 481,605 جنيهًا

سبيكة 250 جرام: 1,196,975 جنيهًا

سبيكة 1 كيلو جرام: 4,783,300 جنيهًا

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