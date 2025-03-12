سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 12-3-2025.. المعدن الأصفر بكام؟

سعر الذهب والسبائك اليوم.. يبحث الكثير من المقبلين على الزواج والمستثمرين إلى متابعة آخر تحديثات سعر الذهب والسبائك، الذي شهد حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025.

سعر الذهب اليوم

ينشر “الموجز”، سعر الذهب والسبائك في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,714.25 جنيهًا للبيع و4,691.5 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,321.5 جنيهًا للبيع و4,300.5 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4,125 جنيهًا للبيع و4,105 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 3,535.75 جنيهًا للبيع و3,518.5 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2,750 جنيهًا للبيع و2,736.75 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 2,357.25 جنيهًا للبيع و2,345.75 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 2.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1,767.75 جنيهًا للبيع و1,759.25 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 2.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 33,000 جنيهًا للبيع و32,840 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 2,911.47 دولارًا للبيع و2,911.18 دولارًا للشراء، متراجعًا بقيمة 0.75 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام: 4,870 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام: 12,080 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 5 جرام: 23,995 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 10 جرام: 47,980 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب نصف أونصة: 74,590 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 20 جرام: 95,920 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب أونصة: 149,095 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 50 جرام: 239,600 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 100 جرام: 479,100 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 250 جرام: 1,193,375 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 500 جرام: 2,386,000 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,770,000 جنيهًا

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