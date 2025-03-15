سعر الريال السعودي اليوم السبت 15-3-2025.. قبل عودة البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه حالة من الاستقرار التام في مستهل تعاملات اليوم السبت 15 مارس 2025، مسجلًا في بنك الإسكندرية 13.4646 جنيهًا للشراء و13.5186 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 15 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.4869 جنيهًا للشراء و13.5237 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.5018 جنيهًا للشراء و13.5292 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) إلى 13.4912 جنيهًا للشراء و13.5186 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.4782 جنيهًا للشراء و13.5056 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 13.475 جنيهًا للشراء و13.5213 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB إلى 13.4735 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.4646 جنيهًا للشراء و13.5186 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.4646 جنيهًا للشراء و13.4912 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 13.45 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.4439 جنيهًا للشراء و13.5186 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.4438 جنيهًا للشراء و13.5186 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس إلى 13.4374 جنيهًا للشراء و13.5258 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول 13.4214 جنيهًا للشراء و13.5159 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.42 جنيهًا للشراء و13.4949 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) إلى 13.4056 جنيهًا للشراء و13.5366 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني (QNB)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني (QNB) 13.404 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.29 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي إلى 13.1169 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 13.0474 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

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استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12 مارس