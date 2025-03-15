أسعار العملات اليوم السبت 15-3-2025 في البنك المركزي

أسعار العملات اليوم.. أعلن البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات اليوم السبت 15 مارس 2025, والتي شهدت حالة من الاستقرار التام ليسجل سعر اليورو نحو 54.9798 جنيهًا للشراء و55.1317 جنيهًا للبيع. .

أسعار العملات اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار العملات اليوم السبت 15 مارس 2025, وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري, كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 50.584 جنيهًا للشراء و50.7191 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.9798 جنيهًا للشراء و55.1317 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري إلى 65.5316 جنيهًا للشراء و65.7269 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر اليوان الصيني عند 6.9796 جنيهًا للشراء و6.9994 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الفرنك السويسري 57.293 جنيهًا للشراء و57.4721 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة الدنماركية 7.3709 جنيهًا للشراء و7.3912 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي إلى 164.1006 جنيهًا للشراء و164.6351 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي 13.4869 جنيهًا للشراء و13.5237 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الأردني 71.2451 جنيهًا للشراء و71.5362 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار البحريني 134.1751 جنيهًا للشراء و134.5621 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال القطري إلى 13.8757 جنيهًا للشراء و13.9185 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال العماني 131.3836 جنيهًا للشراء و131.7483 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.7719 جنيهًا للشراء و13.8105 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الكرونة السويدية إلى 4.9718 جنيهًا للشراء و4.9902 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة النرويجية 4.7365 جنيهًا للشراء و4.7546 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الكندي 35.1864 جنيهًا للشراء و35.2927 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار الأسترالي إلى 31.8022 جنيهًا للشراء و31.9125 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الين الياباني 0.3413 جنيهًا للشراء و0.3423 جنيهًا للبيع.

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