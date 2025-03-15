سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 15 مارس 2025

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا اليوم السبت 15 مارس 2025 في مختلف البنوك المصرية، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك، ويأتي هذا الاستقرار في ظل تحركات محدودة لأسعار الصرف، حيث تتحكم آليات العرض والطلب في تحديد سعر الريال السعودي داخل السوق المصري، ويرصد الموجز تفاصيل الأسعار.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث، سجل سعر شراء الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.49 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.51 جنيه.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.50 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.46 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.



العوامل المؤثرة على سعر الريال السعودي

يتأثر سعر الريال السعودي بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

1. العرض والطلب: يزداد الطلب على الريال السعودي في فترات الحج والعمرة، حيث يحتاج المعتمرون والحجاج إلى العملة السعودية لتغطية نفقاتهم داخل المملكة.



2. السياسات النقدية: قرارات البنك المركزي المصري وسياسته في إدارة النقد الأجنبي تؤثر على استقرار سعر الصرف.



3. الوضع الاقتصادي: أي تقلبات اقتصادية محلية أو دولية قد تؤثر على حركة العملات الأجنبية داخل مصر.



4. التدفقات النقدية من الخارج: تحويلات المصريين العاملين في السعودية تلعب دورًا مهمًا في توفير الريال داخل السوق المصري.

ارتفاع الطلب على الريال السعودي خلال موسم الحج والعمرة

مع اقتراب موسم شهر رمضان، يزداد الإقبال على أداء العمرة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الريال السعودي، وبالتالي قد يشهد السعر بعض التقلبات خلال الأسابيع المقبلة، كما يشهد موسم الحج في كل عام زيادة مماثلة في الطلب، ما يؤثر على حركة سوق الصرف في مصر.

توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة القادمة

من المتوقع أن يشهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا، مع احتمالية ارتفاعه مع دخول موسم الحج وارتفاع عدد المعتمرين ويعتمد مدى التأثر على سياسات البنك المركزي المصري في توفير النقد الأجنبي وإدارة الاحتياطي النقدي.

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استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12 مارس

