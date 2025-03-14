استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المصرية، مع تسجيل فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع، ويأتي هذا الاستقرار وسط استمرار الطلب على الريال السعودي، خاصة مع اقتراب مواسم العمرة وزيادة التعاملات التجارية بين مصر والسعودية.

ويبين الموجز سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

أعلى سعر للريال السعودي في البنوك اليوم

وفقًا لآخر تحديثات البنوك، سجل البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الريال السعودي عند 13.50 جنيه، بينما جاء بنك التنمية الصناعية بأعلى سعر للبيع، حيث بلغ 13.60 جنيه، ويعكس هذا التفاوت في الأسعار استجابة البنوك لمستويات العرض والطلب على العملة السعودية.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

شهدت البنوك المصرية تباينًا طفيفًا في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وجاءت الأسعار كالتالي:

1- البنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK)

سعر الشراء: 13.50 جنيه

سعر البيع: 13.53 جنيه



2- مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)

سعر الشراء: 13.50 جنيه

سعر البيع: 13.53 جنيه



3- بنك HSBC مصر

سعر الشراء: 13.49 جنيه

سعر البيع: 13.52 جنيه



4- البنك الأهلي المتحد – مصر (AUB)

سعر الشراء: 13.49 جنيه

سعر البيع: 13.52 جنيه



5- المصرف العربي الدولي (AIB)

سعر الشراء: 13.49 جنيه

سعر البيع: 13.52 جنيه



6- بنك نكست (NXT)

سعر الشراء: 13.48 جنيه

سعر البيع: 13.52 جنيه



7- ميد بنك (MID Bank)

سعر الشراء: 13.47 جنيه

سعر البيع: 13.55 جنيه



8- البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 13.47 جنيه

سعر البيع: 13.52 جنيه



9- بنك الإسكندرية (ALEXBANK)

سعر الشراء: 13.46 جنيه

سعر البيع: 13.52 جنيه



أسباب استقرار سعر الريال السعودي اليوم

يعود استقرار سعر الريال السعودي اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها:

1. تزايد الطلب على الريال السعودي بسبب اقتراب موسم العمرة.



2. استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مما يؤثر على أسعار العملات الأخرى.



3. سياسة البنوك في توفير السيولة اللازمة لتغطية طلبات العملاء من العملات الأجنبية.

توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة المقبلة

من المتوقع أن يستمر الريال السعودي في نطاق مستقر خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية ارتفاعه مع زيادة الطلب على العملة السعودية قبل موسم الحج، وكما قد تتأثر الأسعار بأي تغيرات في السياسة النقدية أو معدلات الفائدة في مصر والسعودية.

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