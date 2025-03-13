سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 13-3-2025

يواصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اهتمام العديد من المتابعين، خاصةً مع التقلبات المستمرة في أسعار الصرف بالبنوك والسوق السوداء، ويبحث الكثيرون عن أحدث التحديثات يوميًا لمعرفة السعر الأنسب سواء للبيع أو الشراء.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 13 مارس 2025، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري



بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 159.24جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 159.24جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.67جنيهاً للشراء، 163.55 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.64جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.74 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.64جنيهاً للشراء، 163.55جنيهاً للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي



وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.77جنيهاً للشراء، 160.79جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.64جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.93جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.451 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.984جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.61جنيهاً للشراء، والبيع 157.36جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.67جنيهاً للشراء، والبيع 163.36جنيهاً

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم

في البنك المصري الخليجي نحو 164.93جنيهاً للشراء، والبيع 157.01 جنيهاً



سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.67جنيهاً للشراء، والبيع 153.39جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.088جنيهاً للشراء، والبيع 155.15جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.67 جنيهاً، والبيع 164.18جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.64جنيهاً، بيع 164.31جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 168.10جنيهاً، والبيع 157.90جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي



وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.77 جنيهاً، والبيع 160.45جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.71جنيهاً، والبيع 164.22 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.71جنيهاً، بيع 164.22جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 165.24 جنيهاً والبيع 163.91جنيهاً

1 دينار كويتى 164.45 جنيه مصري

5 دينار كويتى 822.26 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,644.51 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,111.28 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,222.55 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,445.1 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,667.65 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,890.2 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,112.75 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,335.3 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,225.5 جنيه مصري

700 دينار كويتى 115,115.7 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,451 جنيه مصري

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