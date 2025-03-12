شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا مع تسجيل تراجع طفيف مقارنة بتعاملات الأمس، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 164.487 جنيهًا للشراء و163.993 جنيهًا للبيع، بانخفاض طفيف قدره 0.02 جنيه مقارنة بسعر أمس الذي بلغ 164.51 جنيهًا.

وعلى مستوى البنوك، جاء البنك الأهلي الكويتي كأفضل بنك يقدم سعر شراء للدينار الكويتي بقيمة 164.32 جنيهًا، فيما سجل بنك التنمية الصناعية أفضل سعر للبيع بقيمة 164.03 جنيهًا.

أما في البنوك الكبرى، سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة مستوى متقارب عند 164.448 جنيهًا للشراء و163.328 جنيهًا للبيع في الأهلي المصري والقاهرة، و163.457 جنيهًا للبيع في بنك مصر.

كما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء بلغ 164.546 جنيهًا وسعر بيع 160.603 جنيهًا، بينما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء بقيمة 164.451 جنيهًا وسعر بيع 161.984 جنيهًا.

ويواصل الدينار الكويتي حفاظه على نطاق مستقر في السوق المصري، وسط متابعة مستمرة من قبل المتعاملين بحثًا عن أفضل الأسعار سواء للبيع أو الشراء.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 11 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 50.75 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: 54.28 جنيه للشراء، 54.13 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 65.12 جنيه للشراء، 64.93 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.53 جنيه للشراء، 13.49 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.82 جنيه للشراء، 13.78 جنيه للبيع.

الريال القطري: 13.92 جنيه للشراء، 13.88 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 164.57 جنيه للشراء، 164.02 جنيه للبيع.

الريال العماني: 131.83 جنيه للشراء، 131.46 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 134.64 جنيه للشراء، 134.25 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 71.58 جنيه للشراء، 71.29 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 6.98 جنيه للشراء، 6.96 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 35.28 جنيه للشراء، 35.18 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 31.90 جنيه للشراء، 31.80 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 57.23 جنيه للشراء، 57.04 جنيه للبيع.

الين الياباني: 0.34 جنيه للشراء، 0.33 جنيه للبيع.

الكرون السويدي: 4.92 جنيه للشراء، 4.91 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي: 4.59 جنيه للشراء، 4.58 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي: 7.27 جنيه للشراء، 7.25 جنيه للبيع.

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