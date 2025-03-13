ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات... وسبيكة 10 جرام تسجل 48,840 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم ارتفاعًا جديدًا، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق المحلية والعالمية، وجاء هذا الارتفاع متأثرًا بعدة عوامل أبرزها تحركات أسعار الذهب عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 13 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب بوزن 10 جرامات ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم، ليصل إلى 48,840 جنيهًا.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

وفيما يلي قائمة تفصيلية بأحدث أسعار السبائك الذهبية بمختلف الأوزان في السوق المصري:

سبيكة ذهب وزن 1000 جرام (1 كيلوجرام): سجلت سعر 4,856,000 جنيه، ما يعكس ارتفاعًا واضحًا مقارنة بالفترة الماضية.

سبيكة ذهب وزن 500 جرام: بلغ سعرها 2,429,000 جنيه.

سبيكة ذهب وزن 250 جرامًا: سجلت سعر 1,214,875 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن عشرة تولة (تعادل 116.6 جرامًا تقريبًا): سجلت 567,445 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 100 جرام: بلغ سعرها 487,700 جنيه.

سبيكة ذهب وزن 50 جرامًا: سجلت سعر 243,900 جنيه.

سبيكة ذهب وزن أونصة (تعادل 31.1 جرامًا تقريبًا): سجلت سعر 151,770 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 20 جرامًا: بلغ سعرها 97,640 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن نصف أونصة: سجلت 75,930 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 10 جرامات: بلغ سعرها 48,840 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 5 جرامات: سجلت 24,425 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام: بلغ سعرها 12,295 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 1 جرام: سجلت 4,955 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 0.5 جرام: بلغ سعرها 2,610 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 0.25 جرام: سجلت 1,405 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

يأتي هذا الارتفاع في أسعار السبائك الذهبية انعكاسًا لتحركات الأسواق العالمية التي تشهد حالة من التذبذب بسبب الضغوط الاقتصادية والسياسية الدولية، فضلًا عن استمرار ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن الذهب يُعد واحدًا من أهم أدوات الاستثمار والادخار، حيث يلجأ إليه المستثمرون كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم في أوقات الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية.

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