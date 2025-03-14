سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14-3-2025.. تزامنًا مع العطلة

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه حالة من الاستقرار التام في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14 مارس 2025، محققًا في البنك الأهلي المصري عند 13.4439 جنيهًا للشراء و13.5186 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.4869 جنيهًا للشراء و13.5237 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.5018 جنيهًا للشراء و13.5292 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) إلى 13.4912 جنيهًا للشراء و13.5186 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) 13.4735 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 13.4439 جنيهًا للشراء و13.5186 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.4438 جنيهًا للشراء و13.5186 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.45 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 13.404 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد إلى 13.0474 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

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