سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 15 مارس 2025 .. وصل كام؟

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 15 مارس 2025 استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك المصرية، ويستعرض “الموجز”، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.594 جنيه للشراء و163.49 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.594 جنيه للشراء و163.651 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.61 جنيه للشراء و163.49 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية (أفضل بنك للبيع): سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.578 جنيه للشراء و164.248 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (أفضل بنك للشراء): سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.44 جنيه للشراء و160.144 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.708 جنيه للشراء و160.762 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.451 جنيه للشراء و161.984 جنيه للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.578 جنيه للشراء و164.248 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.594 جنيه للشراء و157.872 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري (QNB): سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.578 جنيه للشراء و157.366 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.546 جنيه للشراء و163.378 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.771 جنيه للشراء و156.86 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.578 جنيه للشراء و153.333 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): سجل سعر الدينار الكويتي نحو 165.034 جنيه للشراء و155.169 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.578 جنيه للشراء و164.248 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية (SAIB): سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.58 جنيه للشراء و164.24 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 167.97 جنيه للشراء و157.781 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.649 جنيه للشراء و159.162 جنيه للبيع.

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