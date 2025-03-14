بعائد يومي 27%.. مزايا شهادة يوماتي من بنك مصر 2025

أعلن بنك مصر عن إطلاق شهادة ادخارية جديدة تحت اسم "يوماتى"، والتي توفر عائدًا ثابتًا مرتفعًا يتم صرفه يوميًا، ما يجعلها خيارًا استثماريًا مميزًا لشرائح واسعة من العملاء، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

تفاصيل شهادة يوماتى الجديدة

تتميز شهادة "يوماتى" الجديدة بأنها شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات، تمنح حامليها عائدًا سنويًا متغيرًا بنسبة 27% يتم صرفه يوميًا، ما يمنح العملاء دخلاً ثابتًا ومستمرًا على مدخراتهم.

ويتم احتساب العائد على شهادة "يوماتى" بناءً على سعر الكوريدور للإيداع مع إضافة نسبة 0.25%، ما يمنحها قدرة على التكيف مع تطورات سوق المال، ويضمن تحقيق عائد مستقر حتى في ظل التغيرات الاقتصادية.

وتبدأ فئات شهادة يوماتى من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ما يجعلها متاحة لمختلف فئات المجتمع، كما يمكن شراؤها بسهولة بدايةً من اليوم التالي لعملية الشراء، ما يعزز من سرعة الاستفادة من العائد اليومي.

إمكانية الشراء لجميع المواطنين والمقيمين

شهادة "يوماتى" متاحة لكافة الأفراد سواء المصريين أو الأجانب، ما يوسع قاعدة المستفيدين منها. ويمكن الحصول عليها من خلال:

أكثر من 860 فرعًا تابعًا لبنك مصر على مستوى الجمهورية.

خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي عبر منصة BM Online.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنك والتي يتجاوز عددها 6000 ماكينة.

مرونة في الاسترداد والاقتراض بضمان الشهادة

توفر شهادة "يوماتى" مرونة كبيرة فيما يتعلق بالاسترداد، حيث يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها بحد أقصى يصل إلى 90% من قيمتها الاسمية، ما يمنح العملاء حلولاً مرنة لتلبية احتياجاتهم المالية.

استقرار أسعار الفائدة وتأثيره على شهادة "يوماتى"

يأتي إطلاق شهادة "يوماتى" في ظل قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ما يدعم استقرار السوق المالي ويعزز من جاذبية المنتجات الادخارية مثل شهادة "يوماتى".

تُعد شهادة "يوماتى" إضافة قوية لمنتجات بنك مصر الادخارية، حيث تجمع بين العائد المرتفع، العائد اليومي، والمرونة في الاسترداد، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للمواطنين الراغبين في تحقيق دخل مستقر مع الحفاظ على قيمة مدخراتهم.

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