مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025 .. بنكي الأهلي ومصر

يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025 خلال الشهر الكريم، خاصةً بعد إعلان البنك المركزي المصري عن المواعيد الرسمية للعمل في البنوك، وفي هذا السياق، نستعرض لكم عبر الموجز تفاصيل مواعيد العمل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالإضافة إلى أحدث المستجدات الاقتصادية المتعلقة بالودائع غير الحكومية.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025، حيث جاءت كالتالي:

للموظفين:

يبدأ العمل من الساعة 9:00 صباحًا.

ينتهي العمل في تمام الساعة 2:00 ظهرًا.

للمتعاملين مع البنوك (الجمهور):

تبدأ البنوك في استقبال المواطنين من الساعة 9:30 صباحًا.

تغلق أبوابها أمام الجمهور في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

عدد ساعات العمل للموظفين تبلغ 5 ساعات، بينما عدد ساعات استقبال العملاء تبلغ 4 ساعات، وذلك خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.

مواعيد عمل البنك الأهلي المصري وبنك مصر في رمضان 2025

وفقًا لما أعلنه البنك المركزي، ستكون مواعيد عمل البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال شهر رمضان المبارك كالتالي:

مواعيد العمل في البنك الأهلي المصري:

يبدأ استقبال العملاء من الساعة 9:30 صباحًا.

ينتهي استقبال العملاء في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

مواعيد العمل في بنك مصر:

يبدأ استقبال العملاء من الساعة 9:30 صباحًا.

ينتهي استقبال العملاء في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

ارتفاع الودائع غير الحكومية في البنوك المصرية

على صعيد آخر، كشف البنك المركزي المصري في تقرير حديث عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية.

بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية نحو 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنةً بـ 7.555 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024.

أما حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية فقد سجل 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

يعد تحديد مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك خطوة مهمة لضمان تنظيم الخدمات المصرفية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال، فيما يعكس ارتفاع الودائع غير الحكومية ثقة العملاء في القطاع المصرفي المصري، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني.

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