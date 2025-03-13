مزايا شهادة يوماتى الجديدة من بنك مصر.. بعائد يومي 27%

مزايا شهادة يوماتى الجديدة من بنك مصر.. في خطوة جديدة لدعم خطط الادخار للمواطنين، أعلن بنك مصر منذ أيام قليلة عن إطلاق شهادته الادخارية الجديدة تحت مسمى "يوماتى".

ومن مزايا شهادة يوماتى الجديدة من بنك مصر، الجديدة أنها بعائد ثابت مرتفع، توفر للمستثمرين فرصة للاستفادة من عوائد يومية مغرية وتُعد إضافة هامة للمنتجات الادخارية التي يقدمها البنك.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول مزايا شهادة يوماتى الجديدة من بنك مصر

تفاصيل مزايا شهادة يوماتى الجديدة من بنك مصر

مزايا شهادة يوماتى الجديدة فهي شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات، والتي يتمتع حاملوها بمعدل عائد سنوي متغير بنسبة 27% يتم صرفه يوميًا.

العائد الخاص بشهادة يوماتى الجديدة يتم تسعيره بناءً على سعر الكوريدور إيداع بنسبة 0.25%، مما يمنحها مرونة في التكيف مع تغيرات سوق المال.

وبذلك، يصبح بإمكان العملاء تحقيق دخل ثابت يوميًا على مدخراتهم.

وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وهو ما يجعلها مناسبة لجميع شرائح المجتمع. يمكن للعملاء شراء الشهادة بدءًا من اليوم التالي لعملية الشراء، ما يعزز من سرعة وسهولة التعامل مع المنتج الادخاري.

إتاحة شهادة يوماتى الجديدة للمواطنين والمقيمين

أحد المزايا الرئيسية لشهادة "يوماتى" هي أنها متاحة لجميع الأفراد سواء كانوا مصريين أو أجانب، مما يفتح المجال أمام قاعدة كبيرة من العملاء للاستفادة منها.

يمكن للعملاء شراء الشهادة من أكثر من 860 فرعًا تابعًا لبنك مصر المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، كما يمكنهم أيضًا الحصول عليها عبر الإنترنت أو الموبايل البنكي من خلال خدمة BM Online.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الشهادة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنك، والبالغ عددها حوالي 6000 ماكينة.

تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي

في سياق دعم الاستقرار المالي، جاءت قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مؤخرًا بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي.

ويعد هذا القرار بمثابة دعم مهم للأفراد والشركات على حد سواء، حيث يتيح لهم الحصول على عائد ثابت وجذاب على المدخرات، وهو ما يعزز من قوة شهادات الادخار في مواجهة تحديات التضخم.

يستخدم البنك المركزي أداة أسعار الفائدة كوسيلة للتحكم في التضخم، حيث يمكنه زيادة الفائدة لمكافحة الارتفاع في الأسعار، أو تقليصها عندما ينخفض التضخم.

ومع الإبقاء على هذه الفائدة المرتفعة، يمكن للعملاء الاستفادة من عوائد مستقرة وموثوقة على المدخرات.

المرونة في الاسترداد والاقتراض بضمان الشهادة

إحدى المزايا البارزة لشهادة "يوماتى" هي أنها توفر للعملاء مرونة في الاسترداد. حيث يمكن للعميل استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

كما يمكن للمستثمرين الاقتراض بضمان هذه الشهادات، بحد أقصى يصل إلى 90% من قيمتها الاسمية، مما يوفر مرونة مالية إضافية لعملاء البنك في حال الحاجة إلى سيولة نقدية.

تعد شهادة "يوماتى" من بنك مصر منتجًا ادخاريًا مبتكرًا يمنح العملاء فرصة لتنمية مدخراتهم بشكل منتظم وآمن.

ومع العائد المرتفع الذي يصل إلى 27% سنويًا، والعائد اليومي، أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في مصر الاستفادة من هذه الفرصة المميزة لتحقيق استقرار مالي وادخاري طويل المدى.

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