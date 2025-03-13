عائد متغير 27% كل يوم.. اعرف تفاصيل شهادة يوماتي الادخارية من بنك مصر

شهادة يوماتي الادخارية من بنك مصر.. زادت مؤشرات البحث عن شهادة الادخار يوماتي، التي أطلقها بنك مصر، أكبر وأعرق البنوك، والتي توفر عائدًا سنويًا متغيرًا بنسبة 27% يتم صرفه يوميًا.

شهادة يوماتي الادخارية من بنك مصر

قدم بنك مصر شهادة يوماتي بفترة استثمار تمتد إلى ثلاث سنوات، ويرتبط العائد الخاص بها بسعر الإيداع في "الكوريدور" بعد خصم نسبة 0.25%، ويبدأ الشراء للمصريين والأجانب، بفئات تبدأ من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

طرق شراء شهادة يوماتي الادخارية من بنك مصر

وسع بنك مصر خيارات شراء شهادة يوماتي، إذ أتاحها عبر أكثر من 860 فرعًا ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويمكن للعملاء شراؤها بسهولة من خلال الإنترنت البنكي، وتطبيق الموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، والتي يبلغ عددها نحو 6000 جهاز موزعة في مختلف المحافظات.

منذ إعلان بنك مصر عن شهادة يوماتي، شهدت فروع البنك إقبالًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في الاستفادة من العائد اليومي المرتفع الذي تقدمه هذه الشهادة.

شهادة يوماتي الادخارية من بنك مصر

إمكانية الاقتراض والاسترداد بشهادة يوماتي الادخارية

أتاح بنك مصر لعملائه فرصة الاقتراض بضمان شهادة يوماتي، إذ يمكنهم الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمتها الاسمية، مما يمنحهم سيولة مالية دون فقدان العائد اليومي, وسمح البنك باسترداد الشهادة كليًا أو جزئيًا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وفقًا للشروط المحددة.

شروط اكتتاب شهادة يوماتي من بنك مصر 2025

ولاكتتاب شهادة ادخار يوماتي من بنك مصر، يجب توافر الشروط التالية:

شهادة يوماتي الادخارية من بنك مصر

يجب على العميل فتح حساب جاري أو حساب توفير في بنك مصر، لكي يتمكن من الاشتراك في الشهادة.

ولابد من إحضار صورة من بطاقة الرق القومي سارية المفعول، بالإضافة إلى الاطلاع على الأصل.

وينبغي إحضار ورقة تثبت الوظيفة في بطاقة الهوية، أو إحضار مفردات مرتب في حالة عدم وجود تلك الورقة.

ومن الضروري تقديم إيصال مرافق حديث.

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