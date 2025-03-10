تفاصيل شراء شهادة يوماتي من بنك مصر.. استثمار جديد بعائد يومي 27%

في إطار جهوده المستمرة لتقديم منتجات مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات عملائه، أطلق بنك مصر شهادة ادخار جديدة تحت اسم "شهادة يوماتي"، والتي تقدم عائدًا متغيرًا يصل إلى 27% سنويًا يتم صرفه بشكل يومي، ما جعلها تحظى باهتمام واسع بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء منذ الإعلان عنها، ونسرد التفاصيل عبر الموجز.

مزايا وتفاصيل شهادة "يوماتي" من بنك مصر

تتمتع شهادة "يوماتي" الجديدة بعدد من المزايا الفريدة التي تجعلها خيارًا جذابًا للمودعين، وتتلخص أبرز تفاصيلها فيما يلي:

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

الفئة المستهدفة: الشهادة متاحة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين وأجانب).

العائد: متغير ويصل إلى 27% سنويًا، ويتم صرفه بشكل يومي في حساب العميل.

إمكانية الاسترداد: يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

الاقتراض بضمان الشهادة: يتيح البنك للعملاء فرصة الاقتراض بضمان شهادة "يوماتي"، ما يساهم في توفير سيولة مالية عند الحاجة دون الحاجة إلى كسر الشهادة.

فوائد شهادة "يوماتي" للمودعين

شهادة "يوماتي" تعد فرصة مميزة للمواطنين الراغبين في الحصول على دخل يومي منتظم، حيث يتم إضافة العائد مباشرة إلى الحساب المرتبط بالشهادة يوميًا، ما يوفر سيولة مستمرة تساعد على تلبية الاحتياجات اليومية.

ويتميز العائد بكونه متغيرًا، ما يعني إمكانية الاستفادة من أي ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة خلال مدة الشهادة، ما يجعلها خيارًا أكثر مرونة مقارنة بالشهادات التقليدية ذات العائد الثابت.

إقبال كبير على شهادة "يوماتي" منذ طرحها

منذ إعلان بنك مصر عن شهادة "يوماتي"، شهدت فروع البنك إقبالًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في الاستفادة من العائد اليومي المرتفع الذي تقدمه هذه الشهادة. ويُعد هذا الإقبال انعكاسًا واضحًا لاهتمام العملاء بالبحث عن أدوات استثمارية توفر دخلًا منتظمًا وتلبي احتياجاتهم المالية بشكل فعال.

كيفية الحصول على شهادة "يوماتي"

يمكن للعملاء الراغبين في شراء شهادة "يوماتي" التوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك مصر، أو التواصل مع خدمة العملاء عبر الأرقام المخصصة للاستفسارات. كما يتيح البنك إمكانية فتح حساب مرتبط بالشهادة بسهولة لضمان تحويل العائد اليومي بشكل مباشر إلى حساب العميل.

تمثل شهادة "يوماتي" الجديدة من بنك مصر فرصة استثمارية مميزة تجمع بين العائد المرتفع والمرونة المالية، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للمودعين الباحثين عن استثمار آمن يوفر لهم دخلًا يوميًا ثابتًا، مع إمكانية الاستفادة من ارتفاعات أسعار الفائدة المستقبلية.

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