موعد زيادة أسعار البنزين.. اخر توقعات اجتماع لجنة تسعير| تفاصيل

موعد زيادة أسعار البنزين.. تترقب الأسواق اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي سيُعقد في أبريل 2025، وذلك لمراجعة وتحديد أسعار البنزين والسولار، يُعد هذا الاجتماع الأول للجنة في العام الجاري، وهو مهم للكشف عن التوجهات المستقبلية لأسعار الوقود في مصر، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد زيادة أسعار البنزين، بالإضافة لاخر توقعات اجتماع لجنة تسعير.

موعد زيادة أسعار البنزين.. اخر توقعات

في أكتوبر 2024، رفعت لجنة التسعير أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة في ذلك العام، حيث تراوحت الزيادة بين 7% و17%، ارتفع سعر لتر البنزين 80 أوكتين إلى 13.75 جنيه، بينما وصل سعر البنزين 92 أوكتين إلى 15.25 جنيه، هذه الزيادة كانت ضمن خطة مبدئية لرفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات حتى نهاية 2025.

توقعات بزيادة جديدة في سعر البنزين 2025

تشير التوقعات إلى أن الأسعار قد تشهد زيادات جديدة في الاجتماع المقبل، لكن هذه الزيادة قد لا تكون فورية، الحكومة تعهدت بعدم رفع الأسعار لمدة ستة أشهر من أكتوبر 2024، مما يعني أن الزيادة ستكون بعد هذه الفترة، ومن المتوقع أن تعتمد الزيادة المرتقبة على عدة عوامل، منها الالتزام بسياسات صندوق النقد الدولي، وأسعار النفط العالمية وكذلك سعر صرف الدولار الذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.

زيادة أسعار البنزين

التوجهات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار الوقود

الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار تأتي ضمن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، هذه الخطط تهدف إلى رفع الدعم عن المحروقات تدريجيا حتى نهاية 2025، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الأسعار ستشهد ارتفاعات تدريجية حتى ذلك الحين، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل أعباء كبيرة جراء دعم الوقود.

تصريحات وزير المالية حول بدائل دعم المواطنين

من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كوجك في تصريحات سابقة أن أسعار الوقود ستخضع للمراجعة بناءً على معدلات التضخم. كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على توفير بدائل للمواطنين لمواجهة أي تأثيرات سلبية محتملة جراء ارتفاع أسعار الوقود.

خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجياً

تسعى الحكومة المصرية إلى إنهاء دعم الوقود بشكل كامل بنهاية عام 2025، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، هذه الخطط تتضمن رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود، مما يعكس تحولًا في السياسات الاقتصادية والمالية في البلاد، من المتوقع أن يشهد العام 2025 مزيدًا من الزيادات في أسعار الوقود، ما قد يكون له تأثير كبير على الأسعار العامة في السوق المصري.

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موعد ارتفاع أسعار البنزين 2025 واجتماع للجنة التسعيرة