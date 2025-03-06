قيمة عائد شهادة ادخار يوماتي الجديدة من بنك مصر.. تفاصيل مهمة

أطلق بنك مصر مؤخرًا شهادة الادخار الجديدة "يوماتي" والتي ننشر لكم تفاصيلها عبر الموجز، حيث إنها حظيت باهتمام واسع بين المواطنين، حيث تقدم قيمة عائد شهادة ادخار يوماتي الجديدة من بنك مصر ميزة تنافسية كبيرة بفضل العائد المرتفع وإمكانية صرفه يوميًا، وقد انعكس ذلك على ارتفاع معدلات البحث عن الشهادة، كونها تمثل فرصة استثمارية جذابة للراغبين في تحقيق دخل ثابت.

تفاصيل شهادة يوماتي من بنك مصر

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها

نوع العائد: متغير يُصرف يوميًا

سعر العائد: يصل إلى 27% سنويًا

إمكانية الاسترداد: متاحة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقًا لقواعد البنك

إمكانية الاقتراض: يمكن للعميل الحصول على قرض بضمان الشهادة

الفئة المستهدفة: تصدر للأفراد الطبيعيين، سواء المصريين أو الأجانب

مزايا شهادة يوماتي

توفر دخلًا يوميًا ثابتًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن سيولة نقدية مستمرة.

مرونة الاسترداد، حيث يمكن استعادة قيمة الشهادة جزئيًا أو كليًا بعد 6 أشهر.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، ما يمنح العملاء مزيدًا من الخيارات المالية.

متاحة للمصريين والأجانب دون شروط معقدة، مما يعزز من سهولة الاشتراك بها.

قيمة عائد شهادة ادخار يوماتي الجديدة من بنك مصر تعتبر من الأعلى في السوق المصرفي حاليًا، مما يزيد من جاذبيتها لدى المدخرين.

كيفية الحصول على شهادة يوماتي

زيارة أقرب فرع لبنك مصر وطلب إصدار الشهادة.

التواصل مع خدمة العملاء للحصول على تفاصيل إضافية حول إجراءات الشراء والاسترداد.

شروط فتح شهادة

امتلاك حساب جاري أو حساب توفير في البنك

تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية (مع الاطلاع على الأصل).

إثبات الوظيفة من خلال البطاقة أو تقديم مفردات مرتب.

تقديم إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، غاز).

يوماتي.. استثمار مرن بعائد تنافسي

تعد قيمة عائد شهادة ادخار يوماتي الجديدة من بنك مصر من أبرز مزايا هذا المنتج المصرفي، حيث تمنح العملاء فرصة الاستفادة من عائد مرتفع مع إمكانية الصرف اليومي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المرونة في الاسترداد تجعلها خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في تحقيق التوازن بين الادخار والسيولة النقدية، مما يعزز من جاذبيتها كأداة استثمارية طويلة الأجل.

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