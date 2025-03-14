سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 14-3-2025.. وصل كام؟

سعر الدينار الكويتي اليوم.. شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه حالة من الاستقرار التام في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14 مارس 2025، محققًا في البنك المركزي المصري 164.1006 جنيهًا للشراء و164.6351 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 164.1006 جنيهًا للشراء و164.6351 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 164.2484 جنيهًا للشراء و164.5783 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB 164.24 جنيهًا للشراء و164.58 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر إلى 163.6508 جنيهًا للشراء و164.5944 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 163.4895 جنيهًا للشراء و164.5944 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في كريدي أجريكول 163.3777 جنيهًا للشراء و164.5459 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 163.30 جنيهًا للشراء و164.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 162.9355 جنيهًا للشراء و163.9828 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB 161.984 جنيهًا للشراء و164.4511 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 160.7619 جنيهًا للشراء و164.7082 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 160.1438 جنيهًا للشراء و164.4373 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 157.872 جنيهًا للشراء و164.5944 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 157.7813 جنيهًا للشراء و167.9696 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 157.366 جنيهًا للشراء و164.5783 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي 156.86 جنيهًا للشراء و164.7709 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 155.1694 جنيهًا للشراء و165.0337 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 153.3333 جنيهًا للشراء و164.5783 جنيهًا للبيع.

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