شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 مارس 2025 استقرارًا نسبيًا في التعاملات المصرفية داخل مصر، حيث سجلت أسعار الصرف تفاوتًا طفيفًا بين البنوك المختلفة، ويأتي ذلك في ظل استمرار متابعة الأسواق المالية لتطورات أسعار العملات الأجنبية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، خاصةً مع تزايد الطلب على العملات العربية في السوق المصري.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 13 مارس 2025، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

البنك الأهلي المصري: 164.675 جنيه للشراء – 163.554 جنيه للبيع.

بنك مصر: 164.675 جنيه للشراء – 163.615 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 164.675 جنيه للشراء – 163.554 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 164.451 جنيه للشراء – 161.984 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 164.675 جنيه للشراء – 157.934 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 164.773 جنيه للشراء – 160.794 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 164.933 جنيه للشراء – 157.015 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 165.088 جنيه للشراء – 155.155 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 164.675 جنيه للشراء – 164.185 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 164.71 جنيه للشراء – 164.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 164.773 جنيه للشراء – 160.459 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني: 164.71 جنيه للشراء – 164.22 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 164.71 جنيه للشراء – 164.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 165.13 جنيهاً والبيع 163.8جنيهاً

1 دينار كويتى 164.45 جنيه مصري

5 دينار كويتى 822.24 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,644.48 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,111.2 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,222.4 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,444.8 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,667.2 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,889.6 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,112 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,334.4 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,224 جنيه مصري

700 دينار كويتى 115,113.6 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,448 جنيه مصري

اقرأ أيضًا:

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-3-2025 داخل البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-3-2025 في البنوك.. في الأهلي بكام؟