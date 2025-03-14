سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 14 مارس 2024 في 15 بنك

شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 14 مارس 2024، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متفاوتة في عمليات الشراء والبيع، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.728 جنيه للشراء و164.179 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.675 جنيه للشراء و163.554 جنيه للبيع. بنك مصر: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.675 جنيه للشراء و163.615 جنيه للبيع. بنك القاهرة: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.675 جنيه للشراء و163.554 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.451 جنيه للشراء و161.984 جنيه للبيع. بنك HSBC: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.71 جنيه للشراء و164.22 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.675 جنيه للشراء و157.934 جنيه للبيع. البنك الأهلي القطري (QNB): سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.61 جنيه للشراء و157.366 جنيه للبيع. بنك كريدي أجريكول: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.675 جنيه للشراء و163.369 جنيه للبيع. البنك المصري الخليجي: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.933 جنيه للشراء و157.015 جنيه للبيع. المصرف المتحد: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.675 جنيه للشراء و153.394 جنيه للبيع. بنك الكويت الوطني (NBK): سجل سعر الدينار الكويتي نحو 165.088 جنيه للشراء و155.155 جنيه للبيع. بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 168.102 جنيه للشراء و157.906 جنيه للبيع. البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.773 جنيه للشراء و160.459 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان: سجل سعر الدينار الكويتي نحو 164.675 جنيه للشراء و159.162 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء، فقد سجل سعر الدينار الكويتي نحو 165.24 جنيه للشراء و163.91 جنيه للبيع.

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