زيزو يقترب من الأهلي بـ 350 مليون جنيهًا.. إعلامي يفجرها

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة بشأن اقتراب أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، من الانضمام للنادي الأهلي، مقابل 350 مليون جنيهًا.

وارتبط اسم زيزو بالانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، علمًا بأن عقد اللاعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولا يوجد بشائر بشأن تجديد عقده.

وكشف عمر ربيع ياسين، تفاصيل صفقة زيزو مع الأهلي، من خلال منشور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل فيما يلي.

تفاصيل صفقة زيزو مع الأهلي

وكتب ياسين: الأهلي يقترب من التعاقد مع زيزو 3 مواسم في صفقة انتقال حر، مقابل 6 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار منحة توقيع.

وأتم: “الصفقة تأتي في توقيت مهم لجماهير الأهلي، بعد الأحداث الأخيرة”

تفاصيل صفقة زيزو مع الأهلي

ويذكر، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة 18 من الدوري المصري هذا الموسم، شهدت أحداث مثيرة، بعد قرار الأحمر بعدم خوضه المباراة سوى بإدارة حكام أجانب.

وكانت رابطة الأندية، قد أعلنت عقوبة الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة، وهو فوز الزمالك وخصم 3 نقاط من الأحمر، بجانب دفع غرامة تكلفة الخسارة.

ترتيب الدوري المصري

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد هذه العقوبة كالآتي:

1- بيراميدز: 43 نقطة

2- الأهلي: 36 نقطة

3- الزمالك: 35 نقطة

4- المصري: 31 نقطة

5- البنك الأهلي: 29 نقطة

6- فاركو: 26 نقطة

7- بتروجيت: 25 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا: 24 نقطة

9- حرس الحدود: 22 نقطة

اقرأ أيضًا:

تاريخ انسحابات الأهلي أمام الزمالك قبل مباراة القمة 130.. أشهرهم موقعة كنفاني

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 قبل مواجهة إثيوبيا