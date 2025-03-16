تطورات جديدة حول مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. بشرى للأبيض

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بخصوص مفاوضات الزمالك مع اللاعب أحمد السيد زيزو جناح القلعة البيضاء لتجديد عقده مع الفريق الأبيض.

وينتهي عقد أحمد السيد زيزو مع نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانتقال إليه دون العودة لإدارة الفارس الأبيض.

إدارة الزمالك تجهز مقدم التعاقد لـ زيزو

ويعمل مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط حاليًا على إنهاء ملف تجديد عقود اللاعبين بشكل تدريجي، حيث بدأت العملية بتجديد عقد عمر جابر، على أن يكون ملف تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" هو الأخير، وذلك حتى تتفرغ اللجنة للتفاوض معه ومع والده بشكل كامل وحسم الملف بشكل نهائي.

ويهتم مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، ولجنة التخطيط بإعداد العرض التعاقدي المقدم لـ "زيزو"، لاعب الفريق الكروي الأول، قبل عقد جلسة التفاوض لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي وفقًا لما علمه " الموجز".

وأكدت لجنة التخطيط أن "زيزو" لم يوقع لأي نادي آخر خلال الفترة الحالية، رغم وجود مفاوضات جادة من عدة أندية مصرية وخليجية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسؤولو الزمالك إلى إعداد العرض التعاقدي بشكل جيد لضمان أن تكون جلسة التفاوض لتجديد عقد "زيزو" مثمرة، مما يسمح بإنهاء الملف بسرعة وحسم. ومن المتوقع أن تحدد لجنة التخطيط موعدًا لعقد جلسة مع والد "زيزو" للتفاوض حول تجديد تعاقده.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك لملاقاة نظيره نادي الجونة ضمن فعاليات بطولة كأس الرابطة المحترفة موسم 2024/2025 على ملعب " القاهرة الدولي".

وستنطلق مواجهة الزمالك ضد الجونة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزًا دراميًا مساء أمس السبت على منافسه نادي سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري.

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