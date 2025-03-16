أشرف بن شرقي: ضحيت بأموال كثيرة من أجل الأهلي وأتمنى ضم نجم الزمالك

أكد المغربي أشرف بن شرقي، نجم النادي الأهلي، خلال استضافته في برنامج “رامز إيلون مصر”، على أنه ترد العديد من الأموال، من أجل رغبته في الانضمام إلى القلعة الحمراء.

وكان أشرف بن شرقي، قد انضم للنادي الأهلي، في صفقة مجانية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية 2025.

واستضاف رامز جلال، في برنامجه “إيلون مصر”، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، نجم الأهلي، أشرف بن شرقي الذي أدلى بتصريحات مثيرة، يستعرضها لكم موقع الموجز فيما يلي.

وأكد بن شرقي على أنه انضم لضفوف الأهلي بسبب البطولات الكبيرة للمارد الأحمر وقوة النادي على المستوى المحلي والقاري.

أشرف بن شرقي: سأختتم مشواري في الأهلي وأتمنى ضم زيزو

وأضاف: “القاهرة لون واحد، وكنت أقصد النادي الأهلي طبعًا”.

وتابع: “أنا مش بحسبها فلوس وسبت فلوس علشان أروح النادي الأهلي عشان بحبه، وهو نادي كبير طبعًا”.

وأوضح بن شرقي: "تنازلت عن أكثر من 700 ألف دولار، من أجل انضمامي إلى الأهلي".

وعن ما إذا كان انضم للأهلي بسبب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية فقط، أجاب: "النادي الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية كل سنة".

وبسؤاله عن رد فعله بعدما ألغى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، متابعته على إنستجرام، رد بن شرقي: "لم أرى إذا كان شيكابالا ألغى متابعتي، ولن أستاء منه إذا فعل، هذا حقه".

تصريحات أشرف بن شرقي نجم النادي الأهلي

ونوه بن شرقي أن نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الزمالك، تواصل معه قبل عام لإقناعه بالانضمام إلى الفارس الأبيض، لكنه فضّل في النهاية الانتقال إلى الأهـلي.

وشدد :"أتعهد أن أختم مشواري الكروي والاعتزال بقميص الأهلي".

واختتم أشرف بن شرقي تصريحاته قائلًا: “أحسن لاعب في الدوري المصري بعدي هو إمام عاشور، وأتمنى إن زيزو يلعب معانا في النادي الأهلي”.

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