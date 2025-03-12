الأهلي يكشف موقفه من التراجع عن الانسحاب من الدوري وكأس الرابطة

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي متمسكه بقراراه بالانسحاب من بطولة الدوري المصري، في حالة عدم خوض مباراتي الزمالك وبيراميدز بحكام أجانب.

وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" موقف الأهلي ثابت حتى الأن وهو الانسحاب من البطولة.

وأضاف: "وهو موقف من مجلس الإدارة، وموقف للمطالبة بإدارة الكرة المصرية بشكل جيد وفي صالح الجميع، ووجود عدالة ومسواه لجميع الأندية، والأهلي كان حريصا على مخاطبة الجهات القائمة على صناعة الكرة على الإلتزام بقراراتها".

وأكمل:" الأهلي دائم الإلتزام بالقوانين التي أقرتها رابطة الأندية واتحاد الكرة، والرابطة طلبت حكام أجانب للمباراة ولكن اتحاد الكرة لم يجلب حكام أجانب، ووافقنا على طلب الرابطة بتحمل تكاليف قيمة الحكام".

وأردف:" الأهلي ملتزم بقرار رابطة الأندية المصرية بخوض الـ3 مباريات بحكام أجانب، وفي حالة عدم حدوث ذلك، لم نستكمل بطولة الدوري المصري، والمجلس بجميع أفراده اتفقوا على القرار وكان بالاجماع، وجميع الأعضاء كانوا حاضرين، والخطيب حرص على قطع إجازته العلاجية، وتواجد في الاجتماع".

وعن المشاركة في رابطة الأندية قال:" الأهلي يدرس جميع القرارات، والمجلس في حالة انعقاد كامل".

سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي

سعد شلبي: الأهلي دائم الإلتزام بالقوانين.. والكرة المصرية تعاني من التخبط

وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" يوجد تخبط في الكرة المصرية منذ فترة طويلة، وهذا ليس طعنًا في أج ولكن حرصًا على الكرة المصرية".

وتابع:" لا يوجد تنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وكان يجب أن يكون هناك اجتماع بين مسئولي الطرفين لايجاد الحلول المناسبة التتي تتناسب مع عراقة الكرة المصري والدولة المصرية".

وواصل:" الأهلي يمثل الكرة المصرية في جميع المحافل الدولية ونحن فخورين بذلك والأخطاء التحكيمية المتكررة يشكو منها الجميع ومنهم الزمالك، وهي شكوى واضحة بأخطاء واضحه".

وأردف:" الرابطة كانت حريصة على طلب حكام أجانب لـ3 مباريات في الدوري، لأنه تعلم أن هناك مشكلة في التحكيم، ونحن دعمنا ذلك بارسال خطاب رسمي وطلب خوض القمة بحكام أجانب".

وشدد:" الأهلي كان حريص منذ الإعلان عن الدور الثاني من الدوري على عدم الإثارة وكان من حقنا حضور القرعة، وأنا كنت ممثل الأهلي في قرعة الدور الأول، بعد تلقي دعوة، ووجهنا الشكر لرابطة الأندية على عمليات التطوير في القرعة، ولكن في الدور الثاني لم يتم دعوتنا لحضور القرعة".

واستكمل:" رابطة الأندية أعلنت عن موعد المباراة قبل ايام من موعدها وهو أمر يتنافى مع بند الاتحاد لجلب جاكام أجانب، ورغم ذلك كان هناك إمكانية لجلب حكام أجانب، وهو ما فعلته وزارة الرياضة بعد جلب حكام سعوديين".

وأوضح:" قبل المباراة بيوم، خاطبنا اتحاد الكرة، وأكدنا على طلب خوض المباراة بحكام أجانب، وفق طلب رابطة الأندية، واننتظارنا حتى نهاية اليوم للرد علينا وليم يتم الرد، وجاء الرد بحكام مصريين، عقب اجتماع مجلس الإدارة، لتقرر الإدارة عمل اجتماع طارئ".

واختتم مسؤول الأهلي تصريحاته التي استعرضها لكم موقع الموجز قائلًأ:" الدولة المصرية نجحت في توفير حكام من السعودية، وهو أمر يتنافى مع قول البعض أنه لا يوجد وقت لضم حكام أجانب، وكنا نرحب بخوض المباراة بأي حكام من خارج مصر".

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