لوكا مودريتش يحقق إنجازًا فريدًا في دوري أبطال أوروبا

نجح الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، في تحقيق إنجاز فريد، بعد مشاركته في مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم ببطولة، دوري أبطال أوروبا.

وقاد لوكا مودريتش، تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، في المواجهة التي تجمعهما حاليًا بإياب ثمن نهائي، دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

لوكا مودريتش يحقق رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا

وبعد مودريتـش في لقاء أتلتيكو مدريد اليوم، بات أكثر اللاعبين لعبًا في مباريات دوري أبطال أوروبا بعد بلوغ سن الـ39 عامًا برصيد 12 مباراة، وذلك بعدما تخطى إنجاز الثنائي بيبي وديفيد وير بمباراة واحدة.

وشارك مـودريتش في 139 مباراة بمسابقة دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه، سجل خلالهم 9 أهداف، وقدم 20 تمريرة حاسمة.

وخاض لوكا مودريتش 42 مباراة مع ريال مدريد، في مختلف البطولات بالموسم الجاري، وذلك بواقع 1997 دقيقة، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وتمكن من تقديم 7 تمريرات حاسمة.

لوكا مودريتش يحقق رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا

لوكا مودريتش يزين تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو

وزين مودريتش تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو اليوم والذي يستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، لوكا مودريتش، جود بيلينيجهام.

الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

بدلاء ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وضمت بدلاء الريال كل ممن، لونين، فيران جونزاليس، ديفيد ألابا، كامافينجا، أردا جولر، إندريك، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، إبراهيم دياز، جونزاليس، جاكوب، تشيما أندريس.

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