ورطة في ريال مدريد بسبب مبابي وفينيسيوس.. ماذا حدث؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم، عن تصاعد المنافسة بين ثنائي ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور داخل صفوف المرينجي في إطار صراع غير معلن على النجومية والنفوذ داخل الفريق.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يسعى كل من مبابي وفينيسيوس لإثبات تفوقهما، وهو ما ظهر جليًا خلال مواجهة رايو فاليكانو، حيث كان التنافس واضحًا بينهما على تسجيل الأهداف وقيادة الفريق نحو الفوز.

فينيسيوس ومبابي أزمة مرتقبة في ريال مدريد

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين النجمين تشهد تقلبات بين التعاون والفتور، حيث يتبادلان التحفيز والاعتذار عند الضرورة، لكن عندما يكون أحدهما في حوزة الكرة، نادرًا ما يبحث عن الآخر لتمريرها.

ولفتت الصحيفة إلى أن مبابي يعتمد على التعاون مع زملائه خارج منطقة الجزاء، لكنه يميل إلى الفردية داخلها، في حين أن فينيسيوس غالبًا ما يفضل الاحتفاظ بالكرة وإبعادها عن زملائه، بما في ذلك مبابي.

كما رصدت الصحيفة مشاهد تدل على عدم التناغم بينهما داخل الملعب، رغم عدم وجود مؤشرات واضحة عما يدور في غرفة الملابس. ومع ذلك، فإن كلا النجمين يفضل العمل بأسلوبه الخاص؛ حيث يعتمد مبابي على إنهاء الهجمات بدقة، بينما يتميز فينيسيوس بمهاراته في المراوغة والاختراق، دون وجود انسجام واضح بين أسلوبيهما.

وتتفاقم هذه المشكلة بسبب تشابه مراكزهما، حيث يفضل كلاهما التمركز في الجهة اليسرى والتوغل نحو منطقة الجزاء بالقدم اليمنى، مما يجعل تحقيق التوافق بينهما أمرًا أكثر صعوبة.

من جانبه، حاول المدرب كارلو أنشيلوتي تهدئة الأجواء، مؤكدًا أن اللاعبين يعملان معًا بشكل جيد، مستشهدًا بتمريرة فينيسيوس الحاسمة التي أدت إلى هدف لمبابي، بالإضافة إلى الهدف الذي سجله فينيسيوس بمجهود فردي.

ومع ذلك، لم ينجح أنشيلوتي في تبديد مخاوف المتابعين، حيث يرى الكثيرون أن التوتر بين النجمين أصبح حقيقة لا يمكن إنكارها، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذا الثنائي داخل الفريق الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعرض " الموجز" موعد مباراة ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي أمام منافسه أتلتيكو مدريد في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



وستنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في إطار مباريات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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