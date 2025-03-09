أنشيلوتي يكشف تطورات مصابي ريال مدريد قبل لقاء أتلتيكو في دوري الأبطال

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن تطورات مصابي الفريق الملكي قبل لقاء أتلتيكو القادم في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد مع غريمه أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء المقبل، في إياب دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، عقب فوز ريال مدريد على رايو فاليكانو اليوم: “نجحنا في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحصدنا ثلاث نقاط هامة".

وأوضح:"الشوط الأول كان جيدًا للغاية، عندما تصل إلى الدقيقة 70 أو 75 وأنت متقدم 2-1 عليك أن تفعل شيئًا جيدًا وهو الدفاع حتى لا تتعرض للمشاكل".

وعن لوكا مودريتش، قال أنـشيلوتي: "سيتعافى، لكنها كانت مباراة صعبة، سيتعافى الجميع، نأمل أن يتعافى روديجر من الإنفلونزا وكذلك كورتوا".

وأكد على أن بيلينجهام عاد إلى لياقته البدنية الجيدة والضربة التي تعرض لها اليوم ليست مقلقة، كورتوا سيتعافى سريعًا قبل مباراة الأربعاء.

أنشيلوتي يتغني بـ فينيسوس ويتحدث عن مصابي ريال مدريد

وعن فينيسيوس الذي عادل الظاهرة رونالدو نازاريو من حيث عدد الأهداف المسجلة مع ريال مدريد، قال مدرب الملكي: “هذا اللاعب ينتظره مستقبل عظيم، لقد وصل إلى هذه الأرقام في وقت صغير جدًا”.

وتابع أنشيلوتي تصريحاته التي يستعرضها لكم موقع الموجز قائلاً: "فينيسيوس يكافح ويكافح كل موسم، إنه يستحق ذلك لأنه، بالإضافة إلى كل شيء، هو فتى جيد".

أنشيلوتي يتغني بـ فينيسوس ويتوقع تأهل ريال مدريد

وعن المواجهة القادمة في دوري الأبطال أوضح: "هناك العديد من الفرق التي لعبت في دوري أبطال أوروبا ولم تفز بالأمس واليوم، عانى إنتر وليفربول، ليفركوزن خسر، بايرن ميونح خسر، من الصعب التحضير لمثل هذه المباريات ضد فرق تبذل الكثير من الجهد مثل رايو".

واختتم: "إذا لعبنا كما فعلنا في الشوط الأول من مباراة اليوم، فلدينا فرصة جيدة للتأهل إلى الدور من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد)".

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