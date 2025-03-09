مواعيد مباريات الجولة 18 من الدوري المصري والقنوات الناقلة.. أبرزهم مباراة القمة

ينتظر مشجعو كرة القدم، جدول مواعيد مباريات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز، والتي أبرزهم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات الجولة 18 من بطولة الدوري المصري والقنوات الناقلة لها بالتردد.

جدول مواعيد مباريات الجولة 18 من الدوري المصري

ويأتي جدول مواعيد مباريات الدوري المصري على النحو التالي..

بتروجيت ضد حرس الحدود / يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 / 9:30 مساءً.

الأهلي ضد الزمالك / يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 / 9:30 مساءً.

سموحة ضد مودرن سبورت / يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 / 9:30 مساءً.

الاتحاد السكندري ضد الجونة / يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 / 9:30 مساءً.

فاركو ضد البنك الأهلي / يوم الأربعاء 12 مارس 2025 / 9:30 مساءً.

بيراميدز ضد المصري / يوم الأربعاء 12 مارس 2025 / 9:30 مساءً.

نادي زد ضد غزل المحلة / يوم الأربعاء 12 مارس 2025 / 9:30 مساءً.

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش / الخميس 13 مارس 2025/ 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتذاع مباريات الدوري المصـري، عبر فضائية أون تايم سبورت، وهي الناقل الحصري لهذه المواجهات بالموسم الحالي.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباريات دوري نايل كما يأتي:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 18

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة كالآتي:

1- بيراميدز – 42 نقطة.

2- الأهلي – 39 نقطة.

3- الزمالك – 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي – 30 نقطة.

5- البنك الأهلي – 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا – 24 نقطة.

7- فاركو – 23 نقطة.

8- بتروجيت – 22 نقطة.

9 – حرس الحدود – 22 نقطة.

10- زد – 21 نقطة.

11- طلائع الجيش – 21 نقطة.

12- سموحة – 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري – 18 نقطة.

14- الجونة – 17 نقطة.

15- غزل المحلة – 17 نقطة.

16- الإسماعيلي – 14 نقطة.

17- إنبي – 12 نقطة.

18- مودرن سبورت – 9 نقاط

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