قرار عاجل من بيسيرو قبل مواجهة الزمالك ضد النادي الأهلي في الدوري

اتخذ البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ نادي الزمالك قرارًا قويًا قبل المواجهة المرتقبة ضد النادي الأهلي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستضيف ملعب " القاهرة الدولي" مواجهة نادي الزمالك أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي ضمن فعاليات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بيسيرو يعلن حالة الطوارئ في الزمالك بسبب الأهلي

وأعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، حالة الطوارئ داخل "القلعة البيضاء" استعداداً للمواجهة المرتقبة ضد الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي.



وقرر بيسيرو فرض حظر إعلامي على لاعبي الزمالك، حيث طالبهم بعدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتجنب أي تشتيت قد يؤثر على تركيزهم. كما حثهم على بذل الجهود لتحقيق الفوز وجلب الثلاث نقاط، وذلك للحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

جوزيه بيسيرو- مدرب الزمالك

وأكد بيسيرو للاعبي الزمالك ضرورة عدم الاستسلام لفكرة فقدان لقب الدوري هذا الموسم، محذراً من تأثير هذه الأفكار السلبية على تركيزهم وفقًا لما علمه " الموجز".

وأوضح أن الفوز على الأهلي في مباراة القمة المقبلة يعادل 6 نقاط، حيث أن تحقيق الانتصار سيحافظ على آمال الفريق الأبيض في المنافسة على اللقب.

كما شدد بيسيرو على السرية التامة حول تدريبات الفريق، حيث منع التصوير داخل الملعب ورفض وجود أي شخص خارج منظومة الفريق خلال الفترات التدريبية.

بالإضافة إلى ذلك، طلب من أمن النادي منع أي محاولات لتصوير التدريبات، حتى لو كانت من خارج النادي أو من أسطح المباني المجاورة، وذلك للحفاظ على سرية الاستعدادات.

جدول ترتيب دوري NILE



يأتي ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:-

1- بيراميدز 42 نقطة.

2- الأهلي 39 نقطة.

3- الزمالك 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة.

5- البنك الأهلي 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة.

7- فاركو 23 نقطة.

8- حرس الحدود 22 نقطة.

9- زد إف سي 21 نقطة.

10- طلائع الجيش 21 نقطة.

11- سموحة 20 نقطة.

12- بتروجيت 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

14- غزل المحلة 18 نقطة.

15- الجونة 17 نقطة.

16- الإسماعيلي 14 نقطة.

17- إنبي 12 نقطة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط.



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