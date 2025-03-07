قرار جديد من مارسيل كولر داخل الأهلي بسبب مباراة الزمالك

شهدت الساعات الماضية اتخاذ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي قرارًا جديدًا بخصوص سفر إلى سويسرا قبل مواجهة الزمالك.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري موسم 2024/2025.

كولر يؤجل سفره إلى الزمالك بسبب مباراة الأهلي والزمالك



وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تأجيل سفره إلى سويسرا بسبب مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، والتي ستقام يوم 11 مارس الجاري، بعدما تم الإعلان عنها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وفقًا لما علمه " الموجز".

كان كولر قد حصل على موافقة إدارة النادي للسفر إلى سويسرا لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته، مستغلًا عدم وجود التزامات قوية للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نية الأهلي المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة سابقًا) بفريق الشباب مواليد 2005.

إعلان رابطة الأندية المصرية عن جدول مباريات المرحلة الثانية من بطولة الدوري، والذي تضمن إقامة مباراة القمة في الجولة الأولى، أدى إلى إرباك خطط المدرب السويسري، ما دفعه إلى تأجيل السفر لحين الاتفاق على موعد مناسب لاحقًا.

أعلنت رابطة الأندية المصرية صباح اليوم الخميس عن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري موسم 2024-25، والتي ستشهد مواجهة مبكرة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأولى.

وكانت المرحلة الأولى قد انتهت بعد 17 جولة، حيث تصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، يليه الأهلي برصيد 39 نقطة، ثم الزمالك ثالثًا بـ 32 نقطة.

نظام المراحل النهائية ببطولة الدوري المصري

مجموعة المنافسة على اللقب: تضم 9 فرق، وهي: بيراميدز، الأهلي، الزمالك، المصري، البنك الأهلي، سيراميكا، فاركو، بتروجت، وحرس الحدود.

مجموعة الهروب من الهبوط: تضم 9 فرق تتصارع للبقاء في الدوري، وهي: زد، طلائع الجيش، سموحة، الاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، ومودرن.



من المقرر أن يهبط فريقان إلى دوري المحترفين بنهاية الموسم، في حين سيصعد 3 فرق ليصبح إجمالي الفرق في الموسم المقبل 19 فريقًا.

ضمن مواجهات المرحلة الثانية، سيواجه بيراميدز نظيره الأهلي على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السابعة مساءً يوم 12 أبريل المقبل.



مواعيد مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري



الأهلي × الزمالك 11 مارس 09:30 مساءاً

الأهلي × بيراميدز ـ 12 إبريل ـ 07:00 مساءاً

بتروجت × الأهلي 30 إبريل ـ 07:00 مساءاً

الأهلي × حرس الحدود ـ 4 مايو ـ 07:00 مساءاً

الأهلي × المصري البورسعيدي 8 مايو ـ 7 مساءاً

الأهلي × سيراميكا كليوباترا ـ 13 مايو ـ 04:00 عصراً

الأهلي × البنك الأهلي ـ 17 مايو ـ 07:00 مساءاً

الأهلي × فاركو ـ 28 مايو ـ لم يتم تحديد موعده

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