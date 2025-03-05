محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير

محمد صلاح.. شهدت قائمة اللاعبين التي أعلنتها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ويرصد الموجز قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير حسب ما أعلنته رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية عبر موقعها الرسمي وصفحاتها علي منصات التواصل الإجتماعي، حيث جائت علي النحو التالي:

بيتو (إيفرتون)، ماتياس كونها (وولفرهامبتون)، ماتيتا (توتنها)، يانكوبا مينته (برايتون)، محمد صلاح (ليفربول)، دي جيد سبينس (توتنهام).

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول خلال شهر فبراير

شهد شهر فبراير الماضي تألق كبير للنجم المصري مع فريق ليفر بول في الدوري الإنجليزي حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف، وصناعة 4 بمجموع 10مساهمات تهديفية خلال 6 مواجهات.

افتتح الفرعون المصري أهدافه خلال شهر فبراير في الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك بورنموث ضمن منافسات الجولة 24،قبل أن يشارك بتسجيل هدف وصناعة آخر في تعادل الريدز مع إيفرتون في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر.

ثم يواصل صلاح هوايته بتسجيل هدف من ضربة جزاء أمام وولفرهامبتون في الجولة 25،قبل أن يرفض هزيمة ليفربول بتسجيله هدف وصناعة آخر في تعادل الفريق مع أستون فيلا في الجولة 29.

وفي مواجهة كبري أمام مانشستر سيتي بالجولة 26، أكد صلاح تألقه بعدما سجل هدف وصنع آخر في فوز الريدز بثنائية دون رد، وقبل أن ينتهي شهر فبراير شارك صلاح بصناعة هدف في فوز ليفربول علي نيوكاسل بنتيجة 2-0.

محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- محمد صلاح لاعب ليفربول 25 هدفًا

2- إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي 20 هدفًا

3- ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد 19 هدفًا

4- كريس وود لاعب نوتينجهام فورست 18 هدفًا

5- بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفًا

6- كول بالمر لاعب تشيلسي 14 هدفًا

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