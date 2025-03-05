أرقام مُرعبة لـ محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا قبل صدام باريس

يترقب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مواصلة تألقه في دوري أبطال أوروبا عندما يقود فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحل نادي ليفربول بقيادة الهولندي أرني سلوت ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب " حديقة الأمراء".

وستنطلق مواجهة ليفربول أمام منافسه باريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم 5 مارس 2025، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 غدًا الأربعاء 5 مارس الجاري.

تاريخ محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

يمتلك محمد صلاح سجلًا تهديفيًا مميزًا في دوري دوري أبطال أوروبا ، حيث سجل 51 هدفًا خلال 86 مباراة، من بينها 47 هدفًا في الأدوار الإقصائية، بواقع 44 هدفًا مع ليفربول، وهدفين مع بازل السويسري، وهدف مع روما الإيطالي، بالإضافة إلى 4 أهداف في التصفيات التمهيدية للبطولة.

محمد صلاح لاعب ليفربول

ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 51 هدفًا، متفوقًا على الإيفواري ديديه دروجبا (44 هدفًا)، والكاميروني صامويل إيتو (30 هدفًا)، والسنغالي ساديو ماني (27 هدفًا).

واجه محمد صلاح باريس سان جيرمان مرتين سابقًا مع ليفربول في دور المجموعات لموسم 2018-2019، لكنه لم يتمكن من التسجيل أو صناعة الأهداف.

خلال النسخة الحالية من دوري الأبطال، خاض محمد صلاح 7 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4، ويسعى إلى تعزيز أرقامه أمام بطل فرنسا.

يطمح النجم المصري محمد صلاح إلى تحقيق لقبه الثاني في دوري الأبطال بعد تتويجه مع ليفربول عام 2019 على حساب توتنهام، كما سبق له الوصول إلى النهائي عام 2018 لكنه خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1.

محمد صلاح على رادار دوري روشن السعودي

وتزداد التكهنات في الساعات الماضية عن رغبة نادي الهلال السعودي في تقديم عرضًا خرافيًا للتعاقد مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وفقًا لما علمه " الموجز".

وأكدت مصادر مٌقربة من محمد صلاح أن اللاعب يميل إلى عدم تجديد عقده مع الريدز في ظل عدم التوصل لاتفاق بخصوص راتبه الذي يرغب في الحصول عليه.

ويفكر محمد صلاح بشدة في قبول العرض السعودي من أجل اللعب على الأراضي السعودية في ظل المقابل المادي الضخم الذي سيتقاضاه من خزينة صندوق الاستثمارات.

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